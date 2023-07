EDP: exportação de hidrogénio para Alemanha sob avaliação

De visita ao Brasil no contexto da OPA lançada pela EDP à EDP Brasil, Miguel Stilwell d’Andrade teve ainda tempo para dar um pulo ao Palácio do Planalto, na passada quinta-feira, para se reunir com o Presidente Lula da Silva e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, apurou o Negócios.



No encontro, o CEO da EDP garantiu o compromisso da empresa com o mercado brasileiro e com investimentos de monta na energia eólica, solar, redes,

...