EDP tem cinco interessados na compra das barragens

A Brookfield Asset Management e a Endesa estão entre as empresas interessadas na compra dos ativos de energia hidroelétrica da EDP, de acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo. Além destes dois interessados, há ainda na corrida a Engie, a Iberdrola e a unidade de infraestruturas da Macquarie, adianta a mesma fonte.