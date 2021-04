Egito terá apreendido navio que bloqueou Canal do Suez

O Egito terá apreendido o gigante Ever Given, que encalhou há algumas semanas no Suez, num momento em que está pendente o pagamento de uma compensação na ordem dos 900 milhões de dólares.

