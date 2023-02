Elevo com perdão de 80% da dívida de 350 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plano de recuperação do Elevolution Group, que entrou em Processo Especial de Revitalização (PER) há quase dois anos, com uma dívida da ordem dos 350 milhões de euros – a um total de 135 entidades, incluindo Fisco e Segurança Social –, foi aprovado por mais de quatro quintos dos seus credores, mas não recebeu luz verde judicial.





...