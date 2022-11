Elon Musk acaba com trabalho remoto no Twitter

Leia Também Twitter arranca com processo de demissão de funcionários

Depois de ter anunciado despedimentos, Elon Musk, o novo dono do Twitter, enviou um email aos trabalhadores a anunciar o fim do trabalho remoto."Não há forma de dourar a pílula" em relação às perspetivas económicas e a como vão afetar o Twitter, podia ler-se no email, a que a Bloomberg teve acesso, e onde Musk indicava que as 40 horas semanais em regime presencial entram em vigor no imediato.Nas duas semanas à frente da empresa, Musk já despediu cerca de metade dos funcionários e a maior parte da equipa executiva.Antes da chegada de Musk, o Twitter tinha estabelecido uma política permanente de trabalho remoto, mas o novo CEO diz ser contra este regime e anunciou que só o vai autorizar em casos excecionais."O caminho que nos espera é duro e requer trabalho árduo para ser bem sucedido", escreveu Musk no email aos fucionários.