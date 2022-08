Elon Musk anuncia compra do Manchester United, mas afinal era ... brincadeira

Elon Musk, dono da Tesla e da Space X, anunciou esta terça-feira na sua conta oficial do Twitter que ia adquirir o Manchester United, clube da Premier League inglesa de futebol, no entanto, a publicação que deixou os seus seguidores agitados, terá sido afinal...uma brincadeira.A publicação feita nas redes sociais pelo homem mais rico do mundo causou também furor entre os adeptos do clube inglês, chegando alguns deles a pedir a Musk que comprasse o clube.A afirmação levou algumas agências internacionais a contactar os proprietários norte-americanos da equipa inglesa, a família Glazer, mas mais tarde surgiu o desmentido feito pelo próprio a afirmar que se tratou de "uma piada de longa data no Twitter" e que "não ia comprar nenhuma equipa desportiva" mas que se o fizesse "seria o Man U (Manchester United)."Recorde-se que a equipa atualmente orientada por Erik ten Hag e onde jogam Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, encontra-se a realizar um dos piores arranques de temporada da sua história com duas derrotas em outras tantas jornadas na Premier League e não conquista o campeonato inglês desde 2013, sob o comando do mítico treinador escocês Alex Ferguson.