Em tempos de guerra comercial, empresas tornam-se criativas para contornar tarifas

Katz gere uma fábrica da United Chemi-Con em Lansing, Carolina do Norte, uma povoação com cerca de 150 habitantes sem qualquer sinal de trânsito. As instalações, onde são fabricados condensadores para produtos industriais e de consumo, ainda estão abrangidas pela zona franca de Greensboro. As zonas francas são áreas que ficam dentro ou perto de portos de entrada supervisionados pela Agência de Alfândegas e Protecção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês) e que, em geral, não são consideradas parte do território da CBP. Com a bênção do governo dos EUA, as empresas podem importar bens para essa zona pagando menos impostos.

Esta pode ser uma ferramenta vital para uma empresa em tempos de guerra comercial. Para escapar às tarifas impostas pelos EUA sobre o alumínio importado do Japão, Katz obteve aprovação da CBP para alterar a área da zona franca, a fim de incluir um cais de carga para as exportações. A empresa também espera designar uma nova zona franca em redor dos seus armazéns na Califórnia para evitar as tarifas sobre as importações da China que são posteriormente enviadas para fora dos EUA.