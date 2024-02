Empresa de Cantanhede deu "jackpot" a Fernando Santos e entrou em PER com dívida de 51 milhões

Fundada em 1944 por Paul Stricker, um ano após ter trocado a Áustria por Portugal, começou por reparar canetas no nosso país, tendo apenas nos anos 80 do século passado entrado no negócio do brinde comercial corporativo, produzindo tudo onde seja possível imprimir imagens de uma empresa – desde canetas, blocos de notas, mochilas, porta-chaves, t-shirts, bonés, até guarda chuvas, ou toalhas de praia.





