Empresa de dono do DN vai pagar 4,5 milhões por compra de 50% da VASP à Cofina

A Palavras de Prestígio, empresa detida pelo Grupo Bel de Marco Galinha, vai comprar os 50% do capital da distribuidora VASP à Cofina por 4,5 milhões de euros.Em comunicado, enviado esta sexta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina, dona da CMTV, Correio da Manhã, Negócios, Sábado e Record, vem esclarecer que "recebeu uma comunicação de exercício de direito de opção de compra, pela sociedade Palavras de Prestígio, Lda., das 333.000 ações nominativas, com o valor nominal de 3,50 euros, de que a Cofina é titular no capital social da VASP"."O preço de exercício efetivo do direito de opção de compra é de 4,5 milhões de euros e deverá ser pago no prazo máximo de 30 dias a contar da notificação de não oposição da Autoridade da Concorrência", refere.A Palavras de Prestígio notificou a AdC, a 31 de julho, de que tinha chegado a acordo com a Cofina para comprar a sua participação de 50% na distribuidora de jornais, jogos da Santa Casa e cartões telefónicos pré-pagos.