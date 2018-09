A Talkdesk abriu o seu segundo escritório nos Estados Unidos em Salt Lake City, Utah, disse à Lusa o director da região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) Marco Costa, referindo "um grande crescimento" dos negócios no país.A empresa portuguesa de software para 'call centers', que tem nos EUA clientes de referência como a IBM e a Dropbox, escolheu a capital do estado do Utah devido ao "imenso talento" que encontrou na área de 'contact center' como serviço de apoio ao cliente, na qual se especializa."Sendo esta a nossa área de foco, abrir um escritório em Salt Lake City enquadrava-se na nossa estratégia de aumentar a equipa", explicou Marco Costa.A expectativa da empresa é ter uma equipa de "mais de vinte pessoas" a trabalhar no novo escritório até ao final do ano. O responsável referiu que este investimento é uma forma de a Talkdesk se aproximar do seu público-alvo e criar "novas oportunidades de recrutamento".Marco Costa avançou que o objectivo da tecnológica "face ao crescimento do volume de negócios" é alcançar os mil trabalhadores até 2020. Neste momento, a empresa totaliza 375 profissionais, estando 250 nos escritórios em Portugal (Lisboa e Porto) e 125 nos escritórios dos Estados Unidos.Após a abertura em Salt Lake City, a Talkdesk estará atenta "a novas oportunidades de crescimento", mas sem nada planeado no curto prazo. A sede oficial é em São Francisco, Califórnia, mas a empresa tem trabalhadores espalhados "um pouco por todos os EUA", em especial na área comercial e de gestão de canal, referiu Marco Costa. São equipas que trabalham no contacto com potenciais clientes "e asseguram um contacto próximo com os actuais".O software para 'call centers' desenvolvido pela Talkdesk baseia-se na 'nuvem' e tem uma forte componente de inteligência artificial, atraindo sobretudo clientes nos sectores de comércio electrónico, saúde, indústria, pós-venda no retalho e 'fintech' (novas tecnologias usadas pelo sector financeiro na oferta de produtos e serviços).IBM e Dropbox são dois dos clientes de referência nos Estados Unidos, sendo que em Portugal as suas soluções integram os serviços de apoio ao cliente de empresas como a Navigator e a Galp.Em Agosto, a Frost & Sullivan publicou uma análise na qual destacou a empresa portuguesa como a que cresceu mais rapidamente no ano passado no mercado norte-americano, ultrapassando os 1.400 clientes. O último trimestre foi já "o melhor de sempre", disse Marco Costa, com um volume de negócios superior a todo o ano de 2017.A Talkdesk irá realizar o seu evento anual OpenTalk a 7 e 8 de Novembro em São Francisco, no qual vai reunir especialistas em serviço ao cliente e anunciar novos produtos, depois do lançamento da plataforma Enterprise no início de 2018.A empresa vai também participar na conferência anual da Salesforce, intitulada de "Dreamforce", que decorre em São Francisco durante a próxima semana. Será uma forma de "reforçar" a presença no mercado, já que a empresa "tem uma das melhores integrações do mundo com a Salesforce".