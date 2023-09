Empresas aguardam reembolso do IAPMEI. Há milhões de euros em atraso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI)

Segundo o meio de comunicação, há empresas que terminaram os projetos no âmbito do PT2020 há dois anos, mas que só agora estão a ser auditadas.







transferência de verbas para o IAPMEI é feita pela Agência para a Coesão & Desenvolvimento (AD&C). O Ministério da Economia, tutelado por António Costa Silva, garantiu ao jornal que os atrasos verificados não são diferentes dos observados em quadros anteriores e que as autoridades nacionais estão a tentar evitar a devolução de verbas à Comissão Europeia.

O Ministério da Economia, tutelado por António Costa Silva, garantiu ao jornal que os atrasos verificados não são diferentes dos observados em quadros anteriores e que as autoridades nacionais estão a tentar evitar a devolução de verbas à Comissão Europeia.

tem dezenas de pedidos de reembolso de apoios europeus em atraso há vários meses. A notícia é esta terça-feira avançada pelo Eco , que diz que em causa estão vários milhões de euros.Na base do problema está o facto de a Comissão Diretiva do Programa Operacional temático Competitividade e Internacionalização (Compete) ter um "elevado volume de projetos em análise nesta fase final do atual período de programação", explicou o presidente da Compete, Nuno Mangas, ao jornal.Isto porque cabe à Compete dar luz verde à ordem de pagamento. Só depois disso a