Empresas da Business Roundtable distribuem 45 milhões para mitigar efeitos da inflação

As empresas da Associação Business Roundtable Portugal (BRP) distribuíram apoios de 45 milhões de euros em medidas extraordinárias para mitigar os efeitos da inflação.No valor estão contabilizadas ajudas dirigidas aos trabalhadores das respetivas empresas e também às comunidades locais, informa a entidade em comunicado.As medidas acontecem em quatro grandes áreas: incluem apoio financeiro - como gratificações extraordinárias - doações em género, apoio psicossocial, e voluntariado, entre outras, "e acrescem às medidas de responsabilidade social que estas empresas mantêm", avança a BRP.É no setor do apoio financeiro direto que mais empresas contribuíram: foram 19.Nas doações em género foram 15, no apoio social houve 12 e em ações de voluntariado participaram 8.Várias empresas prestaram apoio em mais do que uma das quatro áreas, mas apenas cinco são totalistas: a Altice, a EDP, o grupo NORS, o Santander e a Sonae tomaram medidas em todas.Citado comunicado o presidente da BRP afirma que a associação pretende "mitigar os impactos sobre as nossas equipas e inspirar outras empresas a apoiarem os seus trabalhadores e suas famílias, mas também a restante comunidade, sobretudo aqueles que mais necessitam".Vasco de Mello entende que "as grandes empresas são atualmente responsáveis por grande parte da criação da riqueza nacional, o que lhes permite investir mais em inovação, melhores salários e condições para os seus trabalhadores, bem como em programas de apoio à sociedade" e considera que "se existissem mais grandes empresas em Portugal, como defendemos, estou certo que o contributo seria mais significativo".A Associação Business Roundtable Portugal é composta por 42 líderes de grandes empresas em Portugal.