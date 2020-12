Empresas portuguesas só usaram 8% da linha de crédito do Brexit

Lançada em abril de 2019 com uma dotação de 50 milhões de euros, a chamada Linha de Crédito de Apoio às Empresas com Exposição ao Brexit resultou até 30 de novembro na contratação de apenas 4,03 milhões de euros, segundo os dados facultados ao Negócios pelo Ministério da Economia e da Transição Digital. Isto é, as empresas usaram o equivalente a 8% do montante disponível.

