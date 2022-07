Encontros Fora da Caixa: Os desafios da economia e a importância do emprego

Que desafios nos coloca a atual inflação? Que caminho tem a economia para trilhar? Como é que as empresas se estão a adaptar à subida da inflação e à falta de mão de obra? Porque é que os jovens já não olham para o trabalho na lógica do emprego para a vida?

Estes serão alguns dos temas que vão ser debatidos no próximo Encontro Fora da Caixa, organizado pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) em conjunto com o Jornal de Negócios e que terá lugar esta terça-feira, dia 26, na Escola Náutica Infante D. Henrique, em Oeiras. A abertura vai ser feita por Paulo Moita de Macedo, presidente da comissão executiva da CGD a partir das 15 horas. Segue-se uma conversa com o presidente do PSD, Luís Montenegro, onde os desafios da economia portuguesa estarão no centro da análise.

A partir das 16 horas, abre-se um painel de debate sobre o fim do emprego para a vida e que contará com a participação de Alexandra Leitão, ex-ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Margarida Balseiro Lopes, antiga deputada, e Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social.

Um painel de empresários constituído por António Pires de Lima, CEO da Brisa, Gonçalo Moura Martins, CEO da Mota-Engil, presidente do Grupo Vila Galé e Francisco Cary, administrador da Caixa Geral de Depósitos vai debater os efeitos da atual crise no mercado de emprego.

Este Encontro Fora da Caixa encerra com uma rubrica protagonizada pelo músico Pedro Abrunhosa "No princípio era… Portucale", que terá como convidado Luís Marques Mendes.





Este Encontro Fora da Caixa, esta terça-feira às 15h00, será transmitido em direto no site e redes sociais do Negócios.



PROGRAMA





Moderação/Host – Diana Ramos | Negócios



15h00 Abertura

Paulo Moita de Macedo



15h30 Desafios Económicos do País

Diana Ramos conversa com Luís Montenegro



16h10 Painel: Fim do "emprego para a vida". Perspetivas dos mais jovens em relação ao emprego

Moderador: Diana Ramos

Alexandra Leitão

Margarida Balseiro Lopes

Francisco Assis



17h00 Painel Empresas

Moderador: Diana Ramos

António Pires de Lima | Brisa

Gonçalo Moura Martins | Mota - Engil

Jorge Rebelo de Almeida | Grupo Vila Galé

Francisco Cary | Caixa Geral de Depósitos



17h50 Pedro Abrunhosa à conversa com Luís Marques Mendes

"No princípio era… Portucale"