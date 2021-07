Engenharia civil suporta crescimento este ano

A previsão para a evolução da produção global do setor da construção em 2021 “aponta para uma evolução globalmente positiva, uma vez que se espera uma taxa de crescimento real de 2,2%”, um valor que é, no entanto, ligeiramente inferior ao crescimento de 2,5% verificado em 2020, diz Manuel Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI).

