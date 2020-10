Epifania de Famalicão cria sapatilhas produzidas com borra de café e ananás

Um dia, à mesa do café com amigos, Rui Monteiro teve um momento eureka - integrar e valorizar as borras de café em materiais. "Não foi um processo fácil, foi preciso perceber como secar e esterilizar as borras para neutralizar a substância, mas descobri um mundo de possibilidades", lembrou o estudante de Engenharia de Materiais na Universidade do Minho, em comunicado enviado pela Câmara de Famalicão.

E assim nasceu o projeto Re-Coffee, implementado faz agora um ano, com o lançamento da primeira linha de sapatilhas feita através do reaproveitamento da borra do café e de borracha reciclada, aliando-se a outros materiais reciclados ou recicláveis.

Trata-se de sapatilhas vegan, produzidas também com fibras naturais de coco e de ananás, entre outras, "para um público com consciência ambiental, mas que simultaneamente aprecia o design e o conforto", realça a autarquia.

De acordo com a mesma fonte, o revestimento da sapatilha é feito através da tal matéria-prima nova desenvolvida por Rui Monteiro e batizada de "coffee leather", combinando 50% de borra de café e 50% de borracha reciclada.

Já a sola, garante-se, possui 30% de borra de café e 70% de borracha reciclada. "São borras de cerca de 33 cafés expressos em cada par de sapatilhas que estão à venda no Facebook e Instagram da Re-Coffee e no site da Etsy", avança o município famalicense.

A coleção Kaffa Line é unisexo e está disponível em modo Caramel, Coffee, Latte Pingatto, Late Machiatto e Red Velvet. Quanto à qualidade, as sapatilhas do Rui, umas Cofee, têm dois anos, "muito uso e ainda cheiram a café".

Rui Monteiro faz-se acompanhar nesta aventura empreendedora pela Kátia, responsável pela comunicação do projeto, a Lídia na gestão e a Juliana no design.

O pioneirismo da marca valeu-lhe já o reconhecimento municipal com a atribuição do selo Famalicão Visão 25, na categoria Famalicão Made IN, e mereceu a visita do Presidente da Câmara nesta segunda-feira, 26 de outubro, no âmbito do Roteiro pela Inovação de Vila Nova de Famalicão.

"Deixo um rasgado elogio à iniciativa. Estão a aplicar de forma sublime a tese da economia circular, caminhando para o ideal de eliminação total de resíduos no processo produtivo", disse o autarca Paulo Cunha, manifestando o orgulho de ver Famalicão "germinar um projeto com este rasgo empreendedor por gente jovem e criativa".