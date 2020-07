Espanhóis investem 106 milhões em Miraflores

A promotora Gestilar arranca este mês com a construção da primeira fase do empreendimento orçado em 26 milhões de euros. O terreno foi comprado no início de 2019 ao BCP por cerca de 80 milhões.

Espanhóis investem 106 milhões em Miraflores









