Espanhola ABAI entra em Portugal com compra da Leads4sales

O Grupo ABAI comprou a empresa portuguesa Leads4sales, como parte da sua estratégia de expansão para novos mercados.

Em comunicado, o grupo espanhol, focado na integração de soluções de digitalização de processos em operações de clientes, serviços pós-venda, processos de recrutamento e back office, diz ter o objetivo de duplicar o seu volume de negócios até 2025, fortalecendo a sua posição no setor de terceirização de processos, gestão omnicanal de alto valor tecnológico e back Office, Text & Speech Analytics, Voice & Chat bot, RPA e Big Data.

"No âmbito da sua expansão para novos mercados, nomeadamente em Portugal, o Grupo complementa as suas soluções tecnológicas com a compra da empresa portuguesa Leads4sales, empresa especializada em marketing digital e geração de leads", refere a empresa em comunicado.

O grupo espanhol, que conta com oito centros de trabalho localizados em Madrid, Barcelona, Corunha, Zaragoza, Málaga, León, Manizales (Colômbia) e agora Lisboa, e mais de 4.000 colaboradores refere que a Leads4sales possui um modelo operacional 360º oferecendo aos seus clientes um canal integrado de vendas digitais, desde a geração e qualificação de leads, até ao encerramento dos processos de recrutamento, utilizando tecnologia própria.

"Apostámos na Leasd4sales como mais um passo na expansão do grupo, cumprindo o plano estratégico programado. A sua experiência e conhecimento do mercado português fortalecerão e diversificarão as nossas soluções no ambiente digital, complementando o nosso portefólio e conhecimento", afirma Javier López (na foto), sócio fundador do Grupo ABAI, citado no comunicado.

O grupo espanhol diz gerir atualmente operações em mais de 50 clientes, abrangendo um amplo leque de serviços integrados. O seu campo de atuação inclui serviços de gestão de clientes finais, soluções específicas para cada setor, serviços de conhecimento e configuração, bem como a operação de serviços partilhados em setores verticais como telecomunicações, utilities, serviços bancários e financeiros, seguros e comércio eletrónico.