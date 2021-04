Espanhola Supera investe nove milhões em centro desportivo em Setúbal

Leia Também Ginásios isentos de IVA nas consultas de nutrição, mas só se for para fins terapêuticos

A Supera inaugurou este domingo (11) um centro desportivo na Praça de Portugal, em Setúbal, que representou um investimento de 9,2 milhões de euros nas instalações. Com cerca de 10 mil metros quadrados de área, este centro representa mais uma etapa de expansão da empresa no mercado português, juntando-se ao Complexo Desportivo Municipal Supera Areeiro, em Lisboa.As novas instalações permitirão criar "uma centena" de empregos diretos e indirectos na região, refere o site Palco 23.Este centro desportivo, que pertence à Câmara Municipal de Setúbal, foi concessionado à espanhola Supera por um período de 40 anos.As recém-inauguradas instalações contam com uma área fitness com mil metros quadrados, zona de SPA, piscinas cobertas e climatizadas, piscinas exteriores e uma área de solário.As mensalidades disponíveis variam entre os 28 e os 60 euros, dependendo da idade do utilizador ou da frequência de utilização das instalações.A espanhola Supera fechou 2020 com 45 centros, maioritariamente no mercado espanhol, registando uma faturação de mais de 33 milhões de euros. Este montante representou uma quebra de quase 30% face ao valor de 2019, motivada pelos confinamentos e restrições para conter a propagação da Covid-19.