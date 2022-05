Espanhola Supera vai investir 10 milhões na Lavandeira de Gaia

O grupo galego Sidecu, que opera a marca de ginásios Supera, tem 45 espaços em Espanha e dois em Portugal, mercado que contribuiu com 16% para uma faturação consolidada de 26,5 milhões de euros em 2021.

Ganha a concessão dos centros desportivos do Areeiro e de Setúbal, nos últimos dois anos, a Supera tem em curso mais meia dúzia de projetos no nosso país, em Braga, Porto, Coimbra, Seixal, Barreiro e Lisboa, tendo recentemente ganho a concessão para a construção e exploração de um centro desportivo e de lazer ligado à natação em Vila Nova de Gaia.

Trata-se do chamado Complexo Aquático de Formação, a construir no gaiense Parque da Lavandeira, num investimento da Supera estimado em 10 milhões de euros.

O investimento será realizado em terreno da autarquia, que atribuiu a concessão ao grupo espanhol por um período de 40 anos, recebendo, em contrapartida, um milhão de euros. No fim desse prazo, se não houver renovação do contrato, o património passará para as mãos da Câmara de Gaia.

"O objetivo passa por construir um complexo aquático de formação que complemente a área desportiva existente, transformando esta zona (que já conta também com o Centro de Alto Rendimento) num grande centro desportivo e de lazer, de promoção de aprendizagem desportiva e lúdica, aliado ao conforto de um espaço natural em pleno centro da cidade", enfatiza a autarquia.

O projeto inclui um tanque de 25 metros com seis pistas e com características adequadas para atividades formativas, outro tanque de 50 metros com duas pistas, para formação avançada, e um último tanque de aprendizagem infantil com uma pista de dez metros, assim como dois ginásios e um spa.

Segundo o grupo espanhol, o complexo terá também, na área externa, um solário e um parque de estacionamento com capacidade para 150 veículos, entre outras valências.