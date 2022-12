Especial. Restauração senta-se à mesa da crise

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quando se abrirem as garrafas de champanhe, na passagem para 2023, é possível que a restauração ainda não sinta em força todos os efeitos da crise. Só que Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, receia que o início do ano, tradicionalmente difícil para o setor, possa trazer notícias mais graves do que o habitual, incluindo mais encerramentos.

A restauração tem sentido uma quebra depois do verão, segundo o último inquérito da AHRESP ao setor. Espera que o final do ano seja diferente, em especial o Natal?

É sempre complicado olhar para os próximos dias – já nem digo para mais tarde – porque tudo muda a uma velocidade enorme. Mas posso dizer, porque temos ouvido os nossos associados, que para a época das festas há uma procura mais acentuada. O Natal e a passagem de ano são normalmente importantes e trazem algum alento.