Estado aumenta capital da CP em três milhões

A CP – Comboios de Portugal informou esta sexta-feira, 28 de Dezembro, que o Estado português aumentou o seu capital estatutário em três milhões de euros.

Com este aumento, o capital da CP passa assim a ser de 3,93 mil milhões de euros, sublinha a empresa em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No passado mês de Setembro, o Estado tinha já aumentado o capital estatutário da CP em 32 milhões de euros.