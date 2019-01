CP vai receber 80 milhões de compensação pelo serviço público

O Governo autorizou o pagamento à CP por indemnização compensatória, "pelo cumprimento das obrigações de serviço público de transporte ferroviário de passageiros", de 80 milhões de euros, podendo haver acertos no ano seguinte em resultado do contrato de serviço público.





De acordo com a resolução do Conselho de Ministros, publicada em Diário da República

"as compensações financeiras visam assegurar que a oferta dos serviços definidos e impostos à CP é financeiramente sustentável e proporciona um adequado nível de qualidade e de segurança, tendo em vista a promoção do acesso universal, a coesão territorial e os direitos dos utilizadores".



Carlos Nogueira, presidente da CP, tinha calculado em 90 milhões de euros as necessidades anuais da empresa. Com este valor, sustentou no Parlamento, a empresa conseguiria resultados líquidos positivos.