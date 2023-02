Estado investe 65 milhões para transformar quartel em habitação

Obras no antigo quartel da GNR do Cabeço da Bola, em Lisboa, vão arrancar “no final de 2023”, adianta ao Negócios a Fundiestamo. Concurso público internacional para a conceção e adjudicação da requalificação foi lançado no início de dezembro, com um valor-base de 42 milhões. Prazo para as propostas termina em abril.

Estado investe 65 milhões para transformar quartel em habitação









