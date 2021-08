Estado pede insolvência de holdings de Aprígio Santos

Depois do incumprimento do acordo de reestruturação, a Parvalorem, a “holding” do Estado que ficou com os ativos do extinto BPN, avançou este mês com um pedido de insolvência da Imoholding e de uma outra empresa do universo imobiliário do empresário Aprígio Santos.

