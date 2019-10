"Em todo o país, existem vários imóveis públicos, sem uso, localizados em espaços com valores patrimoniais naturais, que dispõem de um elevado potencial de atração turística, tendo em conta as suas funções de origem, histórias e especificidades geográficas", lê-se na portaria.

Foi no início de setembro que o

uma iniciativa que visa a recuperação de património devoluto e degradado do Estado para exploração turística por parte de privados.

Inspirado no programa Revive, este novo projeto abrange imóveis situados em áreas protegidas ou de floresta, situados em todo o país.



De acordo com Ana Mendes Godinho, secretário de Estado do Turismo, "com a publicação do Revive Natureza, Portugal dá mais um passo para se tornar um destino líder da sustentabilidade no mundo, um destino que promove não só a sua fantástica paisagem natural como o património que lá se encontra e que está sem uso, de norte a sul do país".



Esta é a lista dos 96 imóveis escolhidos para serem recuperados no âmbito do Programa Revive Natureza:













O mesmo documento refere ainda ser "essencial criar as condições para o desenvolvimento do uso e fruição destes espaços, nomeadamente através de uma atividade turística capaz de aproveitar e potenciar os atributos singulares de cada um destes espaços, sem os comprometer".Executivo aprovou o Programa Revive Natureza