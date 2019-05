Estoril-Sol reduz lucros em 28% para 3,5 milhões

O grupo Estoril-Sol registou lucros atribuíveis aos accionistas da empresa-mãe de 3,55 milhões de euros entre janeiro e março, o que corresponde a um recuo de 28,2% face aos 4,97 milhões de euros do mesmo período do ano passado.

Já as receitas brutas combinadas do grupo (jogo físico [territorial] e online) ascenderam a 54,8 milhões de euros no primeiro trimestre, tendo registado um crescimento global de 1,5%. No entanto, deduzidas de imposto especial de jogo, estas receitas de jogo totais traduziram-se em 25,7 milhões de euros, uma queda de 2,2% face aos 26,2 milhões de euros alcançados no primeiro trimestre do ano passado.

"A queda da receita líquida de jogo está relacionada com aplicação da tabela das contrapartidas mínimas anuais no caso particular do Casino da Póvoa e com a tributação das apostas desportivas cuja base de incidência do imposto é o valor apostado e não a receita bruta (valor apostado deduzido de prémios pagos) como nas restantes modalidades de jogo, seja ele territorial ou online", indicou o grupo no comunicado das contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As menores receitas geradas pelo Casino da Póvoa e o crescimento exponencial das receitas de jogo geradas pelas apostas desportivas estão na base de uma maior taxa efetiva de imposto suportada pelo grupo quando comparado com o ano anterior, e que por sua vez justifica a queda das receitas liquidas geradas, acrescenta o documento.

As demais receitas operacionais do grupo Estoril-Sol, restauração e animação, apresentam uma queda de 2,8%, tendo totalizado 2,2 milhões de euros.

O aumento dos custos operacionais do grupo em 4,4% reflete o investimento levado a cabo no sentido de dinamizar e aumentar a oferta de entretenimento, lazer e restauração nos casinos físicos por si explorados, mas principalmente o forte investimento em marketing e publicidade durante o primeiro trimestre de 2019 relacionado com a operação do casino online, refere o grupo.