Correio alimenta receitas dos CTT Quando os CTT avançaram com o plano de corte de custos, no final de 2017, as receitas de todos os segmentos do grupo somavam 698 milhões de euros. O segmento do correio, cujo tráfego está em queda acentuada, pesava 75% do total, com os proveitos a representarem quase 527 milhões.

Segmento de encomendas cresce Um dos objectivos dos CTT com a implementação deste plano passa por reforçar o segmento de encomendas de modo a compensar a queda do correio tradicional. Nos primeiros noves meses deste ano este segmento somava 110 milhões de euros, um valor que se aproxima do total de 2017.

Pessoal representa 56% dos custos No final do ano passado a empresa liderada por Francisco de Lacerda somava custos de 608 milhões de euros, dos quais mais de metade (340 milhões de euros) eram oriundos da rubrica de pessoal. Já o fornecimento e serviços externos contabilizavam 241 milhões de euros.

CTT somam custos de 479 milhões Os números finais do conjunto do exercício de 2018 ainda não são conhecidos. Mas segundo os últimos dados divulgados, até ao final de Setembro, os CTT somavam gastos de 479 milhões de euros. Deste total, 266 milhões de euros eram relativos a custos com pessoal.

Rentabilidade em crescimento Ao longo de 2017 os CTT alcançaram um EBITDA de 90 milhões de euros. Tendo em conta só os nove primeiros meses do ano este indicador situou-se em 65 milhões de euros, o que, comparando com o mesmo período do ano anterior, corresponde a uma queda de 4,6%.

Lucro continua em queda Os CTT tiveram lucros de 9,9 milhões de euros até ao final de Setembro deste ano, um resultado que representa uma queda de 49,3% face ao mesmo período de 2017. A empresa justificou este desempenho com gastos não recorrentes, como o pagamento de indemnizações.

Contratos a termo aumentaram O número total de trabalhadores dos CTT aumentou até Setembro comparando com os valores registados no final de 2017. O aumento dos contratos a termo em 64% explicam a tendência. Já os trabalhadores efectivos, pelo contrário, recuaram 2,2%.