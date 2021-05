Ex-CEO da Galp assume vice-presidência do MCA Group de Manuel Couto Alves

Carlos Gomes da Silva, antigo CEO da Galp, assumiu a vice-presidência do MCA Group, liderado por Manuel Couto Alves, ficando também com a gestão executiva do "family office" do grupo sediado em Guimarães, anunciou esta sexta-feira o grupo fundado em 1998."Entendemos que nesta fase da vida do Grupo poder contar com um gestor com a experiência, a visão e a capacidade de liderança, como é o caso do Sr. Eng.º Carlos Gomes da Silva, contribuirá relevantemente para a profissionalização da gestão, adoção das melhores práticas de governo societário, assim como para a transformação, desenvolvimento e expansão do MCA Group", considera Manuel Couto Alves, CEO do grupo, citado no comunicado.O grupo com sede na "cidade-berço" atua em 12 setores de atividade com destaque para "as áreas de negócio de energia de base renovável, logística, engenharia e saúde". Em termos de presença internacional, o MCA Group está presente em 15 países espalhados pela Europa, África e América Latina e emprega mais de dois mil colaboradores.

O convite ao anytigo líder da Galp surge "na sequência da restruturação e reposicionamento de atividades, lançando novos modelos de negócio, com uma forte aposta em setores relacionados com a transição energética e digital, com as operações logísticas ou cuidados de saúde", assinala ainda o comunicado.