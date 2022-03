Exército digital russo não está a conseguir fazer mossa à Ucrânia

O conflito da Rússia com a Ucrânia trava-se também no ciberespaço. Os dois países viram aumentar os ataques informáticos às suas estruturas. Quem ganha com esta guerra são as empresas de cibersegurança que veem o valor das suas ações subir.

