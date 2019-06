Expansión: EDP, Endesa e Iberdrola podem sofrer cortes em Espanha

O regulador da energia espanhol, a Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência (CNMC), está a preparar uma revisão em baixa da remuneração entregue às energéticas em Espanha. Endesa e Iberdrola são referidas como duas das empresas que serão mais afetadas. A EDP também deverá sofrer, mas "em menor medida", avança o Expansión.





Segundo a publicação espanhola, o regulador planeia um "corte milionário", assente em critérios técnicos. A redução mais acentuada está prevista para as redes de distribuição elétrica, na ordem dos 400 milhões de euros, nas quais a Endesa, Iberdrola e Naturgy operam. A EDP Espanha atua também no negócio de distribuição de eletricidade, através da HidroCantábrico Distribución Eléctrica.





A distribuição de gás será o segundo segmento mais afetado, em cerca de 200 milhões de euros. As redes de transporte de gás deverão sofrer "cortes mais suaves".





Em Espanha, a EDP tem também atividade na geração, com 3.500 MW de potência instalada, na comercialização de eletricidade e gás a clientes, com quase três milhões de contratos.





Esta iniciativa da entidade de supervisão da energia espanhola não é a primeira a mexer com as contas das empresas do setor este ano. No passado fevereiro, a CNMC quis obrigar as empresas do setor energético a limitar o nível de endividamento e os dividendos entregues aos acionistas, através de um conjunto de rácios que balizariam a atividade das várias energéticas.