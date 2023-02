Exportações batem recorde no setor agroalimentar

Aindústria agroalimentar nacional exportou de janeiro a novembro do ano passado 7,8 mil milhões de euros, mais 21,9% do que no período homólogo (6,4 mil milhões de euros), ultrapassando já por larga margem o valor das vendas ao exterior em todo o ano de 2021 (7,1 mil milhões de euros), de acordo com os dados do INE compilados pela Portugal Foods.





