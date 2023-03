Exportações do Metal Portugal crescem 13,7% em janeiro para 1.891 milhões

Leia Também Metal português bate forte recorde nas exportações com 23.080 milhões

As exportações do Metal Portugal aumentaram 13,7% em janeiro, em termos homólogos, para 1.891 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP)."Depois do ano de 2022 ter confirmado mais um recorde anual, com as exportações do Metal Portugal a atingirem 23.080 milhões de euros, o ano de 2023 arranca de um modo muito positivo com as exportações em janeiro a aumentarem 13,7% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, totalizando 1.891 milhões de euros", informou a associação, em comunicado.Segundo a AIMMAP, os subsetores de metalurgia de base, produtos metálicos e máquinas e equipamentos foram os principais responsáveis pelo desempenho recorde das exportações do setor metalúrgico e metalomecânico em Portugal, seguidos do setor de material de transporte.Em termos de mercados com maior crescimento destacaram-se a Alemanha, Espanha, França, Reino Unido (excluindo Irlanda do Norte), EUA, Angola, Itália e Japão."As perspetivas para o ano de 2023 têm de ser cautelosas na atual conjuntura e com a grande incerteza que existe quanto ao futuro particularmente no que se refere à guerra na Ucrânia", realçou, porém, o vice-presidente executivo da AIMMAP, Rafael Pereira.Para o responsável, "se não forem tomadas medidas urgentes para mitigar os efeitos desta realidade, certamente que a competitividade da economia nacional será afetada", apontando a "subida das taxas de juro, o aumento da inflação, a dificuldades de contratação de recursos humanos e a instabilidade dos preços da energia e das matérias-primas" que "vão seguramente condicionar a atividade industrial".