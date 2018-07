Facturação da Randstad em Portugal cai 1%

A Randstad fechou o segundo trimestre com uma quebra de 1% na facturação em Portugal face a igual período do ano passado, revelou esta terça-feira a empresa de recursos humanos. A nível global, a Randstad aumentou as receitas em 5%.

A facturação em Portugal da Randstad recuou 1% no segundo trimestre, invertendo o crescimento de 6% registado nos primeiros três meses do ano, indicou esta terça-feira o grupo de recursos humanos.

As operações ibéricas, que agregam Portugal e Espanha, aumentaram as receitas em 3%, para mais de 375 milhões de euros, graças à subida de 4% observada no mercado espanhol, que também abrandou face aos 13% de crescimento do primeiro trimestre.

A nível global, a Randstad registou um crescimento orgânico de 5% na facturação, para 6.022 milhões de euros. O EBITA (resultado operacional mais amortizações) cifrou-se em 283 milhões de euros, uma subida de 10%.