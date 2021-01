Falido feudo Espírito Santo a desconto e chumbo

A Herdade do Vale Feitoso, a maior propriedade privada muralhada de Portugal, com 7.300 hectares, no concelho de Idanha-a-Nova, e que foi em tempos refúgio da família do então “Dono Disto Tudo”, começou por ir à praça por 36,4 milhões de euros, já vai em 24 milhões, mas as ofertas, muito baixas, foram chumbadas pelo Ministério Público.

