Farfetch sobe lucros trimestrais em 41%

Em comunicado, a Farfetch explica que os "lucros depois de impostos do primeiro trimestre de 2022 foram de 728,8 milhões de dólares incluindo benefícios não monetários resultantes do impacto da descida do valor da ação e de itens detidos a um valor justo de mercado e a redimensionamentos".José Neves, fundador, presidente e CEO, explicou que o negócio principal da empresa "continua muito forte, apesar dos macroeventos na China e encerramento das operações na Rússia" que tiveram impacto no desempenho e panorama."Estamos entusiasmados com a oportunidade de concentrar os nossos esforços em 2022 para racionalizar ainda mais os nossos negócios, alinhando o nosso perfil de custo fixo com menor crescimento de curto prazo, o que acredito nos permitirá sair de 2022 com uma posição de força", sublinhou.Apesar dos fatores externos, a empresa regista um forte crescimento no mercado das Américas e Médio Oriente no primeiro trimestre de 2022 e as relações com clientes e marcas de luxo estão cada vez mais fortes, acrescentou.No primeiro trimestre do ano, o designado GMV ('gross merchandise volume') do grupo e o GMV da plataforma digital aumentaram 1,7% e 2,5% respetivamente, para 930,8 milhões de dólares e 809,5 milhões de dólares, divulgou ainda a empresa.A receita do primeiro trimestre de 2022 aumentou 6,1% para 514,8 milhões de dólares, face aos 485 milhões de dólares no período homólogo.