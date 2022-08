Farfetch compra 47% da YNAP à Richmont e abre porta a aquisição

A Farfetch comprou 47,5% do capital da empresa de "e-commerce" de roupa, YNAP, à companhia de luxo Richemont. O objetivo é garantir a aquisição da marca de retalho online no futuro.

O presidente da Richemont, Johann Rupert, abandonou os planos de constituir uma plataforma online própria da marca de luxo em 2021, focando-se assim numa parceira com a Farfetch para a consolidação da YNAP.





Rupert tentou convencer outros membros do setor a assinarem um acordo para a constituição de uma plataforma para todo o segmento de luxo, mas ainda não conseguiu.

Ao alienar parte do capital da YNAP, a dona da marca Cartier irá receber entre 53 milhões a 58,5 milhões de ações classe A da Farfecth.





O acordo estabelece ainda que a Richemont receba 250 milhões de ações da empresa liderada por José Neves no quinto aniversário da conclusão da transação, que se espera que seja no final de 2023.

Por seu lado, o acordo assegura à Farfetch um portefólio mais amplo de marcas para a sua plataforma online.





O acordo garante a possibilidade de no futuro a empresa liderada por José Neves comprar a totalidade da YNAP, um objetivo que a Farfetch assume em comunicado, ao anunciar o negócio: "[Este acordo] abre caminho a uma potencial aquisição pela Farfetch".As ações da Richemont estão a reagir em alta ao anúncio deste acordo, estando a valorizar mais de 3%, tendo desde o início do ano devalorizado 17,49%.Já a Farfetch, desde o início do ano resgistou uma queda em bolsa de 76,55%, estando a galopar 9,64% no "premarket" norte-americano.