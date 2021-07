Farmacêutica Labatec inaugura fábrica de 15 milhões em Sintra destinada a exportação

"Com o terreno, construção e novo equipamento foram cerca de 13 milhões de euros e, no ano passado, gastámos dois milhões de euros na operação com a validação", ou seja, aprovações, o que representa um investimento total de 15 milhões, adiantou o responsável.Atualmente, a nova unidade da Labatec - que é uma empresa ligada ao grupo Hikma, também presente em Portugal - tem 40 trabalhadores, mas espera "crescer até 100 pessoas" nos próximos três anos salientou Faisal Darwazeh."Temos uma longa história em Portugal, desde 1989/90 o meu tio instalou a Hikma [grupo farmacêutico suíço] na Terrugem [Sintra]", referiu o gestor, destacando a "boa experiência" no mercado português nos últimos 30 anos em Portugal.A Hikma "cresceu substancialmente em Portugal e agora empregamos 800 pessoas", apontou."Na Labatec, que é uma empresa à parte, quando pensámos há quatro anos onde iríamos" assentar a nossa operação, "não houve qualquer dúvida que seria em Portugal", sublinhou o presidente executivo."Nem olhámos para outro país por causa da nossa experiência com a Hikma", admitiu Faisal Darwazeh.A fábrica da Labatec em Sintra é a primeira da empresa e a única até ao momento."Tínhamos uma fábrica na Suíça, quando comprámos a Labatec em 2008 esta tinha uma fábrica muito antiga, construída em 1966, muito antes da Hikma ter sido criada" e, por isso, "precisámos de uma nova" e "também queríamos estar na União Europeia e ter acesso aos 27 países" do bloco, pelo que "decidimos criar algo de novo em Portugal", relatou."Portanto, esta é a nossa segunda fábrica, mas fechámos a da Suíça", pelo que a unidade em Sintra "é a única", acrescentou.Faisal Darwazeh referiu que, com esta operação, a unidade de Sintra será "o 'hub' de expansão para os próximos anos" em Portugal.A Labatec é uma empresa farmacêutica especializada, com foco em medicamentos para a área muscular e dor, na saúde da mulher (contracetivos e produtos hormonais) e a expandir para segmentos como a urologia."São três áreas principais e depois temos uma parte do negócio que são injetáveis", produtos para os hospitais, que a Labatec não produz, mas tem licenças para outras empresas, incluindo a Hikma.Em Portugal, o foco será produzir antibióticos, medicamentos para a área muscular e dor, alguns produtos para o tratamento da tuberculose, e expandir a produção para outras empresas."Temos un produto" de uma empresa alemã "que vamos produzir em Portugal e exportar" para os mercados onde esse grupo está presente, disse.Ou seja, a fábrica portuguesa vai produzir produtos para a Labatec, Hikma e outras empresas a partir de Portugal."É tudo para exportar, não vendemos em Portugal", salientou Faisal Darwazeh, que acrescentou que a maioria da produção irá para a Suíça, África e Médio Oriente.Entretanto, "começámos a receber pedidos para produzir para o mercado português para outras empresas, recebemos agora o primeiro pedido", disse o presidente executivo da Labatec."O nosso negócio em Portugal é só para exportação, o que é ótimo para o país, para economia", apontou o gestor.Faisal Darwazeh destacou ainda o apoio dado pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, à instalação da nova fábrica no concelho."O presidente da Câmara de Sintra apoia a indústria, a Hikma e ter o apoio local quando ser quer construir é importante", disse o gestor.Sobre o que lhe atrai no mercado português, Faisal Darwazeh destacou "as pessoas" e a "simplicidade do país".A inauguração "da primeira fábrica da Labatec em território nacional, e mais concretamente no nosso concelho, é mais um exemplo de que o futuro passa por Sintra", afirmou Basílio Horta."Congratulamo-nos por receber no nosso concelho uma empresa que investiu cerca de 15 milhões de euros na construção da sua nova fábrica e na criação de postos de trabalho", rematou o autarca.Já o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, sublinhou que a Labatec "é um projeto alinhado com as prioridades de captação" de investimento direto estrangeiro (IDE) e "espelho do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido de atração de investimento de elevado valor acrescentado, criador de postos de trabalho qualificados, em setores altamente exportadores".Tudo isto "graças a um esforço conjunto entre diferentes parceiros, desde logo a Câmara Municipal de Sintra", concluiu o governante.