Faturação da Antarte cresce 28% para 8 milhões de euros em 2021

APIMA - Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, se "mantiveram estáveis", graças ao facto de "o crescimento no segmento de consumo doméstico ter sido contrabalançado pela contração nos segmentos de hotelaria e restauração".

Apesar das "contingências devido à pandemia", a portuguesa Antarte segurou a trajetória de crescimento do volume de negócios dos últimos anos, fechando 2021 com uma faturação de 8 milhões de euros, o que traduz um aumento de 28%, anunciou a empresa de mobiliário e decoração.Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a Antarte sinaliza que o desempenho esteve alinhado com o da fileira, cujas vendas, segundoA subida de 28% do volume de negócios da Antarte destaca-se, aliás, da registada no setor, o que, na perspetiva da empresa portuguesa, "evidencia o acerto estratégico da marca em consolidar a presença no mercado nacional e no segmento de consumo doméstico"."Nem mesmo a pandemia foi travão para o dinamismo da marca na ampliação da gama de produtos a linhas de mobiliário de exteriores e de escritório", indica a Antarte, cuja rede de lojas foi alargada para 14 em 2021 com a abertura de uma "flagship store" em Alfragide.Fundada em 1999, a Antarte, cuja origem remonta à fusão dos segmentos iniciais da empresa - antiguidades e arte - exporta para vários mercados na Europa - França, Espanha, Suíça e Bélgica -, bem como para os Estados Unidos, dispondo ainda de lojas próprias na África do Sul, Angola, Gana, São Tomé e Príncipe e Costa do Marfim.