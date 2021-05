"Parceiros no amor e no negócio”: Casal Rocha abre mais duas lojas Antarte

"Parceiros no amor e no negócio: Trabalhar com o parceiro pode fortalecer ou prejudicar a relação. Os segredos de uma boa parceria no amor e no negócio são o planeamento, a comunicação e o respeito mútuo", escreveu Zita Rocha no seu seu blogue, "De A a Zita", esta quarta-feira, 25 de maio.

Filha de emigrantes portugueses na Venezuela, quando Zita acompanhou os pais no seu regresso a Portugal, com 13 anos, já Mário Rocha metia as mãos na fábrica de mobiliário do pai, antes e depois da escola. Ela estudou até ao 12.º ano, tendo depois aberto uma perfumaria. Ele fez cursos de contabilidade e de desenho técnico de móvel. Conheceram-se e casaram.

Em 1999, juntando o "know-how" de Mário com os conhecimentos de decoração de Zita, o casal decidiu criar a Antarte, que nasceu como uma empresa dedicada às antiguidades e à arte, nomeadamente ao restauro de peças antigas e à comercialização de peças de mobiliário marcados por um estilo mais clássico. Eis a explicação para o nome da própria marca, que resulta da fusão de antiguidade com arte.

27 de maio de 2021: "Numa altura tão sensível para as empresas a nível mundial", a Antarte mantém o pé no acelerador e em contraciclo, tendo agora aberto mais duas lojas em Portugal - em Guimarães (na Rua dos Carvalhais) e em Sintra (no "shopping" Alegro Sintra), que vêm juntar-se às atuais 11 lojas nacionais da marca de mobiliário.

À rede de retalho portuguesa, a Antante, que exporta cerca de um terço da sua produção, soma lojas próprias na África do Sul, Angola, Gana, Marrocos, São Tomé e Príncipe e na Costa do Marfim.

Em comunicado, a empresa dá conta que também está a apostar ainda na ampliação da sua gama de produtos com o lançamento de uma linha de mobiliário de escritório e outra de mobiliário de exterior.

"Esta fase da pandemia acabou por nos permitir continuar a aumentar a nossa rede de retalho, desenvolver novos produtos e novas gamas que vêm agora complementar outras que já faziam parte da nossa oferta. Foi também o momento ideal para fortalecer a nossa área digital que é cada vez mais valorizada pelos nossos clientes", afirma Mário Rocha, CEO da Antarte, empresa que acaba de atualizar a sua app.

A Antarte viria a ganhar grande projeção em 2008, quando foi responsável pela conceção e produção da cadeira do então Papa Bento XVI, aquando da sua visita a Portugal. Quatro anos depois, foi convidada a produzir duas cadeiras exclusivas – a de José Mourinho e de Cavaco Silva, que nessa altura eram, respetivamente, treinador do Real Madrid e Presidente da República de Portugal.

Com fábrica em Paredes, a Antarte fatura cerca de seis milhões de euros e emprega mais de duas centenas de pessoas.

Curiosidade final: no último verão, a Antante abriu em Leça da Palmeira, Matosinhos, a sua mais inovadora loja. Com 750 metros quadrados, divididos por dois pisos, trata-se da primeira "concept store" da marca inspirada no feng shui.

"Numa altura em que vivemos sob um nível de stress muito elevado, e particularmente nestes últimos meses, as pessoas estão a aperceber-se da importância e do privilégio que é viver numa casa com um ambiente harmonioso e tranquilo. Este projeto veio na hora certa", enfatizou, na altura, Zita Rocha, que descobriu esta filosofia milenar há dez anos e frequenta o segundo de três anos do curso na Escola Nacional de Feng Shui.