Feira Internacional de Design e Mobiliário regressa com procura recorde. Estreias incluem Rússia

Com três décadas de história, a Export Home - Feira Internacional de Design e Mobiliário está de regresso ao formato presencial e prepara-se para acolher um número recorde de compradores estrangeiros face ao período pré-pandemia. A Rússia figura entre as estreias.Segundo a organização, o certame, que vai ter lugar entre os dias 21 e 24 de abril, na Exponor, no Porto, viu o número de países interessados ...