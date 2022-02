Fernando de Almeida Santos: “A engenharia não se sabe vender à sociedade”

O recém-eleito bastonário diz que as prioridades para o mandato 2022-2025 passam por modernizar a estrutura orgânica da Ordem e criar novos colégios de especialidade de engenharia, assim como pôr esta profissão no discurso atual. Fernando de Almeida Santos diz que a engenharia está em pleno emprego e que a falta de profissionais se coloca em todas as áreas.

Fernando de Almeida Santos: “A engenharia não se sabe vender à sociedade”









