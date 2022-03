Fidelidade apoia refugiados ucranianos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Fidelidade associou-se ao Serviço Jesuíta aos Refugiados para prestar "apoio humanitário imediato aos cidadãos da Ucrânia e ajudar a população em fuga devido ao conflito armado da Rússia a este país", refere a seguradora.



Além da parceria com o Serviço Jesuíta aos Refugiados, a Fidelidade vai disponibilizar um seguro de saúde Multicare providenciando "cobertura do valor das despesas de apoio médico e hospitalar, preferencialmente nas unidades do Grupo Luz Saúde".





A Fidelidade vai também criar um "seguro de fiança exclusivamente para esta população, em que o beneficiário figure como tomador, com o objetivo de superar obstáculos de acesso pelos cidadãos ucranianos ao mercado de arrendamento privado em Portugal, nos termos que vierem a ser acordados".