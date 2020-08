Fidelidade faz nova tentativa para aumentar capital

A seguradora tentou avançar com um aumento de capital no final do ano passado, mas as condições acabaram por não estarem reunidas. Volta agora a tentar, numa operação que vai ser proposta na assembleia-geral agendada para 25 de setembro.

Fidelidade faz nova tentativa para aumentar capital









