Fileira Casa prevê crescer a dois dígitos e exportar 2,2 mil milhões

Depois do melhor ano de sempre, com as vendas ao exterior a ultrapassarem os 2 mil milhões de euros, as exportações da Fileira Casa Portuguesa estão a crescer 15% este ano e a expectativa é que superem os 2,2 mil milhões no final de 2023.



Nas vésperas da terceira edição do Portugal Home Week, que vai reunir no Porto, a 15 e 16 de junho, os "players" do "cluster" – que integra mobiliário, colchoaria, têxteis-lar,...