Finlândia quer que trabalhadores conheçam salários dos colegas para reduzir desigualdade de género

O Governo finlandês está a ponderar a criação de uma nova lei que vai permitir que os trabalhadores saibam qual é o salário dos seus colegas, caso suspeitem que estão a ser discriminados. Isto num esforço para reduzir a desigualdade salarial entre homens e mulheres.

De acordo com a Reuters, a proposta tem sido criticada tanto pelos sindicatos, que exigem ainda mais transparência, como pela maior organização patronal, que diz que isto vai criar mais conflitos nos locais de trabalho.





"O que é central para o programa do governo é a eliminação de disparidades salariais injustificadas", afirmou Thomas Blomqvist, ministro da Igualdade, à agência. O ministro referiu ainda que a sua expectativa é que a legislação seja aprovada no Parlamento antes das eleições na Finlândia, em abril de 2023.





As mulheres finlandesas ganharam menos 17,2% do que os homens em 2020, de acordo com um "ranking" realizado pela OCDE. Este estudo colocou a Finlândia na 37.ª posição, muita atrás da Noruega, Dinamarca e Suécia, que estão em 8.º, 9.º e 12.º lugar, respetivamente.