Ford Trucks investe 5 milhões em entreposto em Pombal e duplica faturação em Portugal

A Ford Trucks investiu cinco milhões de euros num "megaentreposto" em Meirinhas, Pombal, e prevê duplicar a faturação em Portugal para 41 milhões de euros este ano, face a 2020, anunciou hoje a marca de pesados."O ano de 2021 é um marco importante na consolidação do nosso negócio em Portugal, com a abertura das instalações do importador em Meirinhas, num investimento que ultrapassou os cinco milhões de euros", refere o diretor-geral da Ford Trucks Portugal, citado num comunicado.Segundo adianta Bruno Oliveira, a previsão de volume de negócios da marca -- representada em Portugal pela OneShop, Distribuição Automóvel S.A. -- para este ano é de 41 milhões de euros, o que representa um crescimento de 100% face aos 20,5 milhões de euros de 2020, exercício em que já tinha mais do que duplicado o negócio do ano da entrada no país (2019), que fechou com 8,6 milhões de euros.Já o volume de veículos em circulação até ao final de 2021 "deverá ultrapassar as 350 unidades, o que representa uma quota de mercado (em veículos com mais de 16 toneladas) de 5%, muito acima das expectativas, tendo em conta o contexto económico" atual, acrescenta.Em 2022, "fruto da estratégia definida e excelente recetividade da marca no mercado", a Ford Trucks Portugal espera continuar a crescer e terminar o ano com 6% de quota.De acordo com a empresa, foi este desempenho que "justificou a criação de uma estrutura comercial e de uma rede de assistência pós-venda com seis oficinas que cobrem todo o território continental" e que, além do agora inaugurado "megaentreposto" de Meirinhas, integra as cinco instalações já em operação em Alverca, Albergaria-a-Velha, Loulé, Vilar do Pinheiro e Viseu."Tudo isto apesar dos constrangimentos pandémicos por que passaram as atividades económicas e às quais o setor dos veículos pesados não foi exceção", salienta, avançando estarem ainda "previstas novas aberturas até final deste ano".O "megaentreposto" agora inaugurado no concelho de Pombal dispõe de três pisos, uma área coberta superior a 1.500 metros quadrados, espaços dedicados para oficinas e exposição de viaturas, serviços administrativos e comerciais e uma área descoberta de 8.400 metros quadrados.Em Portugal, a Ford Trucks é representada pela OneShop, Distribuição Automóvel S.A., com coordenação de Bruno Oliveira e uma equipa de 48 colaboradores que garantem a assistência de todos os pesados de mercadorias da marca, disponíveis nas gamas Tractor, Road e Construction.Em paralelo com a expansão da rede comercial, a Ford Trucks diz ter vindo a apostar "no alargamento e reforço de valências pós-venda para clientes nacionais, com destaque para a rede de assistência, presente em toda Europa, acessível através de um serviço de apoio ao cliente 24 horas".Como resultado, salientam", durante a pandemia a Ford Trucks e a sua rede de concessionários conseguiram manter os níveis de assistência, disponibilizando peças de fábrica num curto espaço de tempo e assistência pós-venda a tempo inteiro".