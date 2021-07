Fornecimento de energia elétrica reposto em Portugal

O serviço de fornecimento de energia elétrica em Portugal foi reposto, revela em comunicado a E-REDES, sublinhando estar em regime de funcionamento normal."Na sequência do problema registado esta tarde, com origem na rede elétrica europeia, a E-REDES informa que o serviço de fornecimento de energia já foi reposto, encontrando-se a rede em regime de funcionamento normal", lê-se na informação atualizada enviada à agência Lusa.Um problema no fornecimento de eletricidade na Europa atingiu durante a tarde vários países, entre os quais Portugal, onde vários concelhos, de Norte a Sul, sofreram um "apagão".

Um dos afetados pela falha de eletricidade foi o centro operacional do 112 de Lisboa, mas o atendimento das chamadas foi assegurado com a entrada em funcionamento dos sistemas de redundância, segundo a PSP.





O porta-voz da PSP, Nuno Carocha, disse à Lusa que a falha de eletricidade abrangeu o 112 em Lisboa, mas "de imediato" entraram em vigor os protocolos de redundância. "O atendimento de emergência foi plenamente assegurado a todo o tempo", acrescentou.





O número de emergência médica 112 é gerido pela PSP e as chamadas são atendidas pelos centros que efetuam a triagem e encaminhamento para as forças de segurança, INEM e bombeiros.





O problema no fornecimento de eletricidade na Europa tem atingiu vários países, entre os quais Portugal, confirmou à Lusa fonte da EDP, sendo que pelas 17:00, havia vários concelhos no país sem acesso a eletricidade.