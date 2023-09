Fosun elogia Portugal mas não revela passo seguinte na venda de ativos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

P ortugal contribuiu com 11,3% das receitas obtidas pela Fosun nos primeiros seis meses de 2023, que ultrapassaram 97 mil milhões de renmimbis (cerca de 12,2 mil milhões de euros à taxa de câmbio de ontem). O valor, que consta no relatório e contas, representa um crescimento de 0,7 pontos percentuais face a junho de 2022. A operação lusa é referida em conjunto com outras que o conglomerado classifica de “core”.





