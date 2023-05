"Franchising" em Portugal gera 11 mil milhões e absorve 161 mil postos de trabalho

O "franchising" em Portugal gerou um volume de negócios de aproximadamente 11 mil milhões de euros no ano passado, correspondendo a 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB).Segundo dados da Associação Portuguesa de Franchising (APF), divulgados por ocasião da Expofranchise, que vai na 26.ª edição, o setor envolve mais de 600 marcas, sendo o imobiliário o ramo que mais cresce atualmente e os serviços o setor com maior representação entre as empresas que, em conjunto, empregavam 161 mil pesssoas."Os números mostram que o setor de 'franchising' é bastante relevante para a economia portuguesa e significativamente maior do que a média de Espanha - 2,5% do PIB e do Brasil (2,7%) e próximo da média dos Estados Unidos (7,9%)", refere a APF, que organiza a Expofranchise, considerado o maio evento de "franchising" em Portugal, que decorre até sábado, em Lisboa."O mercado de franchising em Portugal está em constante crescimento e evolução, oferecendo oportunidades tanto para investidores nacionais quanto internacionais", diz a CEO da APF, Cristina Matos, sublinhando que "o setor de franchising em Portugal tem-se destacado pela diversidade de marcas e setores, incluindo alimentação, serviços, retalho, moda, entre outros"."Isso oferece oportunidades para investidores com diferentes perfis e objetivos conhecerem as oportunidades de investimento", reforça a responsável citada na mesma nota.No Pavilhão Carlos Lopes marcam presença na Expofranchise quase meia centena de marcas, incluindo mais de uma dezena novas de diferentes áreas de negócio, mas também outras que querem validar as licenças de "master franchise", ou seja, adquirir a marca para representação em Portugal, de acordo com a APF.